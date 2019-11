PolitikAKK gesteht Fehler ein In einem am Dienstag kurz vor dem CDU-Parteitag in Leipzig veröffentlichten Interview legte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein Geständnis ab. weiterlesen DevisenEurokurs stabilisiert sich Der Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt - doch nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche und einer Kurserholung in den vergangenen Handelstagen ist er vorerst auf einem stabilen Stand. weiterlesen PanoramaDeutsche Post investiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...