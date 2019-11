Die Interessen innerhalb der OPEC+ waren zwar noch nie wirklich deckungsgleich, aber mit dem turbulenten Börsengang von Aramco und dem wachsenden Unwillen Russlands, in einer Kälteperiode die Förderung zu drosseln, prallen mal wieder bedeutende Akteure aneinander. Man will den Preis stabilisieren, aber Liefersicherheit und Marktpreis bewegen sich in einer schillernden Wechselbeziehung.Aramco-Börsengang wirft SchattenDie OPEC-Staaten und weitere Ölexporteure inklusive Russland (OPEC+) treffen sich am 05.12.2019 in Wien, um ihr weiteres Vorgehen zu beraten. Dabei ist Saudi-Arabien an einem nicht zu niedrigen Ölpreis interessiert, da sich der bislang weltgrößte Börsengang seines staatlichen Ölgiganten Aramco als schwieriger erweist als zuvor angenommen. Institutionelle Investoren können vom 17. November bis zum 4. Dezember ihre Gebote abgeben, Privatinvestoren bis zum 28. November. Die Bookbuilding-Spanne liegt dabei zwischen 30 und 32 saudischen Rials (8 Dollar bis 8,52 Dollar) und bewertet den Konzern mit 1,7-1,8 Bio. Dollar. Zuvor waren es noch über 2 Bio. Dollar gewesen. Am selben Tag wie das Treffen der OPEC+ steht für Aramco auch die Bekanntgabe des Emissionspreises und der Zahl der ausgegebenen Aktien an.

