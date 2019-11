Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise ITM Power wieder. Die Aktie des Wasserstoff-Experten konnte in diesem Jahr bereits rund 200 Prozent zulegen. Zuletzt half ein Joint-Venture mit Linde der Kursentwicklung. Bei den Verkäufen steht Volkswagen auf dem dritten Platz. Im Oktober hat VW in Europa fast ein Drittel mehr Autos verkauft als noch vor einem Jahr. Der Marktanteil sprang dadurch von 20,8 auf 25,1 Prozent.