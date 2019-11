Siemens: Geplanter Börsengang eröffnet kräftiges Gewinnpotenzial

Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) plant, die Geschäftssparte Gas and Power im kommenden Jahr an die Börse zu bringen. Anvisiert wird der Börsengang bis spätestens September 2020. In den neuen Bereich, der dann Siemens Energy heißen wird, soll dann auch der Anteil an Siemens Gamesa, dem spanischen Windkraftanlagenhersteller, integriert werden.

Versteckte Werte

Die Deutsche Bank sieht die geplanten Maßnahmen positiv und erkennt bei Siemens Energy versteckte Werte. Das Kreditinstitut hält es für möglich, dass sich die Nachfrage nach Gasturbinen deutlich erholen kann.

Gewinnmargen könnten sich verdoppeln

Demnach könnten sich auch die Gewinnmargen von Siemens Energy bis 2021 verdoppeln. Sollte die Gas and Power-Sparte bzw. Siemens Energy ein Comeback schaffen, würde auch Siemens profitieren. Denn der DAX-Konzern will Ankeraktionär des IPO-Kandidaten bleiben.

Den vollständigen Artikel lesen ...