Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

US62844N1090 My Size Inc. 19.11.2019 US62844N2080 My Size Inc. 20.11.2019 Tausch 15:1 7650

CA92625W1014 Victoria Gold Corp. 19.11.2019 CA92625W5072 Victoria Gold Corp. 20.11.2019 Tausch 15:1 7867

US6412557083 Neurometrix Inc. 19.11.2019 US6412558073 Neurometrix Inc. 20.11.2019 Tausch 10:1 7814