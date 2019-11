Caching, Code-Komprimierung und jedes Bild bis aufs letzte Byte optimieren. Diese Maßnahmen bilden die Basis für eine WordPress-Ladezeit-Optimierung. Mit diesen drei zusätzlichen Schritten holt ihr die maximale Leistung heraus. WordPress hat sicherlich viele Vorteile, leider kommen die in den meisten Fällen mit einem Preis: Ladezeit. In den letzten Jahren hat sich die einstige Blogging-Plattform weiterentwickelt - mehr Funktionalitäten waren gefragt. Bei so vielen Möglichkeiten kann eine WordPress-Website jedoch sehr langsam werden, wenn das Setup nicht stimmt. Pagespeed im Trend Die negativen Auswirkungen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...