1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Herr Florian Weber 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE b) LEI 529900PXBQURUTRECB60 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Art des Instruments Bezugsrecht b) Art des Geschäfts Sonstiges Gewährung eines unverbrieften Bezugsrechts aufgrund rechtskräftigem Insolvenzplan. Bezugsberechtigt sind Altaktionäre auf Basis der Bank-Ausbuchungsbestätigung der SCHNIGGE Aktien zum Tag der Zwangsübertragung. c) Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR e) Datum des Geschäfts 19.11.2019 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Die SCHNIGGE SE hat am 19.11.2019 eine Bezugsmitteilung veröffentlicht. Dabei werden den Altaktionären mit ihrem Bestand zum Ausbuchungsstichtag der Aktien Bezugsrechte im Verhältnis 10: 1 gewährt. Diese Bezugsrechte werden nicht verbrieft und haben daher keine WKN/ISIN. Als Bezugsnachweis und Nachweis über die Höhe der vorhandenen Bezugsrechte gilt die Bank-Ausbuchungsbestätigung der ausgebuchten Aktien. (Ende)



ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie)



