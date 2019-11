Der Euro hat sich heute, am Dienstag, im späten europäischen Handel weiterhin mit konstanten Notierungen gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte er bei 1,1076 US-Dollar.Der Handel am Devisenmarkt verlief Marktbeobachtern zufolge sehr ruhig. Auf dem Datenkalender fanden sich kaum relevante Veröffentlichungen. Am Nachmittag wurden lediglich jüngste Zahlen zur Entwicklung in der US-Bauindustrie vorgelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...