Vaduz (ots) - Einbezug und Kommunikation sind wichtige Merkmale der Finanzplatzstrategie der Regierung, die im Februar 2019 vorgestellt wurde. Dies galt sowohl bei der Erarbeitung der Strategie als auch deren Umsetzung. Der Regierungschef lud deshalb Vertreter der Wirtschaft, der Politik und der Verwaltung zu einer Veranstaltung ein, in der über den Umsetzungsstand der strategischen Massnahmen berichtet wurde. In der kurzen Zeit seit Februar 2019 wurde bereits vieles erreicht. Vieles bleibt aber noch zu tun und wird vorangetrieben. Im Mittelpunkt der Strategie stehen der uneingeschränkte und gleichberechtigte Zugang zu den wichtigen Märkten und damit die internationale Zusammenarbeit sowie die Verbesserung der staatlichen Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen.In seinem Einführungsreferat stellte der Regierungschef fest, dass Liechtenstein und sein Finanzplatz auf dem richtigen Weg sind. Es sei deshalb auch nicht überraschend, dass die Strategie keine Umwälzungen enthalte. Dies wertete der Regierungschef als gutes Zeichen. Umwälzungen und einschneidende Veränderung seien vor allem dann notwendig, wenn Fehler gemacht oder absehbare Entwicklungen zu spät erkannt wurden. Vorhandene Risiken seien zu erkennen und klar zu benennen. Es zähle zu den Stärken Liechtensteins, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, zu begleiten und sich richtig zu positionieren. Die Verabschiedung des Blockchain-Gesetzes (TVTG) und der Bericht und Antrag zur Anpassung des Treuhändergesetzes seien dazu wichtige Massnahmen. Auch die aktive Vertretung der liechtensteinischen Interessen in internationalen Organisationen sei weiter verstärkt worden. Ebenfalls hob der Regierungschef die gute Zusammenarbeit zwischen Politik, Behörden, Verbänden und Finanzplatzteilnehmern hervor.In verschiedenen Referaten stellten Behördenvertreter und Vertreter von Finanzplatzteilnehmern einzelne Aspekte der Finanzplatzstrategie vertieft vor und zeigten auf, was bereits erreicht ist und welche Herausforderungen sich stellen. Ursula Finsterwald (LGT) ging auf das Themen Nachhaltigkeit ein, Patrick Brunhart (Ministerium Präsidiales und Finanzen) orientierte über die Entwicklung im Bereich der internationalen Standards und Albert Kaufmann (Amt für Justiz) gab einen Überblick zum Stiftungsrecht. Weiters informierte Patrick Bont (Finanzmarktaufsicht) über die Aktivitäten des Regulierungslabors und Gabriel Brenna vom Verein Liechtenstein Finance orientierte über die Umsetzung der Positionierungs- und Kommunikationsstrategie.Abschliessend hielt der Regierungschef fest: "Liechtenstein hat alle Voraussetzungen, um in herausfordernden Zeiten zu bestehen. Ich bin sogar überzeugt davon, dass wir die besten Voraussetzungen dafür haben. Es gehört zu einer glaubwürdigen Strategie, die Stärken zu benennen und auszubauen. Genauso gehört aber dazu, die Risiken ehrlich und transparent anzusprechen. Das tun wir. Und ich bin überzeugt, dass sich das auszahlen wird."Kontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100836969