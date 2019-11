In dieser Woche dürfte noch einmal der Biotech-Wert EPIGENOMICS von sich reden machen. Denn am Donnerstag steht ein wichtiger Termin an. Dazu gleich mehr. Bei EPIGENOMICS handelt es sich um ein Unternehmen, das den besonderen Fokus auf Molekulardiagnostik gelegt hat. Konkret hat man sich auf Bluttests zur Krebsfrüherkennung spezialisiert und hat hier auch schon ein Hauptprodukt zur Früherkennung von Darmkrebs.Genau dieses Produkt namens Epi proColon ist Hoffnung und Risiko zugleich. Denn das Unternehmen hatte es bereits geschafft, in Amerika die Marktzulassung durch die zuständige Gesundheitsbehörde FDA zu bekommen. Deshalb darf Epi proColon bereits in den USA, Europa, China und einigen anderen Ländern vermarktet werden. Das Problem: Die FDA verlangt noch eine Studie für den Bluttest, was einerseits mit höheren Kosten verbunden ist, andererseits die dringend benötigte Kostenzusage von Krankenkassen nach hinten verschiebt, weshalb der Vertrieb nicht so richtig ins Rollen kommt.

