Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research bietet die Aroundtown SA im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots allen TLG-Aktionären je TLG-Aktie 3,6 Aroundtown-Papiere. Dies entspreche aktuell einem Angebotspreis von 27,655 Euro je TLG-Aktie. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating für Aroundtown.

Nach Analystenaussage ergebe sich der Angebotspreis aus dem jeweiligen EPRA NAV je Aktie zum Halbjahr der beiden Gesellschaften. Der Zusammenschluss solle im ersten Quartal 2020 vollzogen werden. Dabei werde das Angebot von Management und Aufsichtsrat der TLG unterstützt. Der Hauptaktionär von TLG habe bereits unwiderruflich die Andienung von rund 28 Prozent der TLG-Aktien - vorbehaltlich bestimmter Bedingungen - zugesagt. Das fusionierte Unternehmen werde mit einem Immobilienbestand von über 28 Mrd. Euro zum drittgrößten Immobilienunternehmen und zum größten Gewerbeimmobilienunternehmen in Europa aufsteigen.

Nach Ansicht von SRC passe das Portfolio von TLG gut zu Aroundtown, da eine große Überschneidung der Portfolios vor allem in den Top-Tier Städten gegeben sei. Deshalb erachte das Analystenteam auch die erwarteten jährlichen Synergien im Bereich von 110 bis 139 Mio. Euro nach 5 Jahren als realistisch. Zudem sehe SRC neben den Synergien auf der operativen Seite und bei der Finanzierung weiteres Kurspotenzial durch eine wahrscheinliche Aufnahme in den DAX. Dies sei in den nächsten 12 bis 18 Monaten realistisch. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 9,50 Euro und die Kaufempfehlung mit dem Rating "Buy".

