Hacker sind durch eine Sicherheitslücke in das IT-System des Versandhändlers Conrad Electronic eingedrungen. Noch ist nicht sicher, ob Daten entwendet wurden. Durch einen Angriff auf die Systeme von Conrad Electronic hatten Hacker Zugriff auf fast 14 Millionen Kundendatensätze. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass die Hacker die Daten tatsächlich abgegriffen hätten, teilte die Conrad Electronic SE am Dienstag in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) mit. Bei den Daten handelt es sich um IBAN-Nummern, Postadressen, E-Mailadressen, Telefon- und ...

