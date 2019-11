Produktlinie Thunder HX unterstützt geschäftskritische Workloads von kleinen Unternehmen bis hin zu hyperskaligen Rechenzentren

TYAN, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, zeigt auf der SC19 bis zum 21. November, Standnummer 1601 im Denver's Colorado Convention Center eine große Bandbreite an HPC-, KI-, Speicher- und Cloud-Serverplattformen, die für den Einsatz in Unternehmen und Rechenzentren optimiert sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191119005880/de/

TYAN HPC Server Platforms Boost Performance with 2nd Gen Intel Xeon Scalable Processors for Enterprises and Data Centers (Photo: Business Wire)