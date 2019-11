Rise Up: Formations et entreprises étendues: un réel challenge

Les notions de "formation étendue" ou "entreprise étendue" ne sont pas très répandues. Pourtant, force est de constater que nombre d'entreprises s'entourent en continu de nouveaux partenaires et doivent adapter leurs processus de gestion et de formation. Globalement presque aucune entreprise ne travaille sans partenaire : fournisseur, distributeur, franchisé, filiale … De ce fait, toutes les entreprises gravitent dans un écosystème complexe qui a des règles précises pour fonctionner correctement.

Comment intégrer la formation de ces écosystèmes

Indiscutablement, la formation est un élément stratégique pour l'ensemble des entreprises. Dans ce contexte, nombre d'entre elles utilisent le digital et des technologies comme les solutions de LMS (Learning Management System) pour former leurs différentes équipes sur des sujets variés. Mais nombre d'entreprises n'intègrent pas leurs partenaires dans cette dynamique. Cela peu fortement impacter l'écosystème qui ne pourra intégrer des savoirs et données nécessaires à son bon fonctionnement.

Comment le digital permet de former tout un écosystème

Globalement, différentes technologies comme le LMS ont pour ambition de permettre aux entreprises de créer des « sous-plateformes ». Ainsi, les plateformes partenaires sont rattachées à une plateforme centrale. L'administrateur de cette plateforme peut alors créer des plateformes partenaires spécifiques. Ces dernières disposent alors de leurs propres formations, contenus et utilisateurs. On notera qu'elles peuvent aussi être gérées par l'administrateur de la plateforme principale pour assurer un meilleur contrôle.

Mais ce n'est pas tout : les plateformes partenaires peuvent également être divisibles en groupes pour respecter la complexité de chaque structure. Dans le même esprit, les interfaces de l'ensemble des plateformes partenaires sont entièrement personnalisables : couleurs, logos… Outre les interfaces, la personnalisation concerne également les documents administratifs, légaux, certificats ou encore évaluations envoyés depuis ces sous-plateformes. Au regard de ces éléments, les plateformes partenaires animent le réseau ou l'écosystème d'une entreprise et contribuent à promouvoir la formation à un public plus large que sa seule structure interne.

Gérer des écosystèmes complexes et assurer une diffusion des formations au sein de son réseau de partenaires est donc une nécessité pour accentuer la performance de l'entreprise dans son ensemble. C'est en intégrant cette composante clé dans leurs orientations RH que les entreprises « étendues » pourront se démarquer et diffuser de précieuses informations et savoirs à leur écosystème qui occupe une place centrale dans la bonne conduite de leurs opérations.

Par Arnaud Blachon, CEO de Rise Up