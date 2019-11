(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.11.2019 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel durchwachsen. BioFrontera sacken deutlich unten, während MorphoSys leichte Kursgewinne erzielen. An der Wall Street zieht der Sektor an. Der DAX dreht kurz vor Handelsschluss ins Minus und verliert 0,1 Prozent auf 13.200 Punkte. Unter Druck liegen hier die Papiere von Covestro, RWE und Infineon. Der MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...