IDEMIA, der Weltmarktführer im Bereich Augmented Identity, wird vom 19. bis zum 22. November auf der Milipol Paris seine Innovationen als bevorzugter Partner von Regierungen und Strafverfolgungsbehörden vorstellen

Der Konzern präsentiert Spitzentechnologien vor allem in den drei Bereichen Sicherung von Großveranstaltungen, Grenzsicherung und Sicherung der Gemeinschaft

Das Unternehmen präsentiert, wie interoperable und leistungsstarke Systeme sowie mobile und digitale Technologien zusammenwirken, um sicherere Städte zu schaffen

Mehr denn je stehen neue digitale und biometrische Technologien heute für die Zukunft der öffentlichen Sicherheit. Sie ermöglichen die Schaffung vertrauenswürdiger und zuverlässiger Sicherheitslösungen, die auf Identitäten basieren und zugleich die Effizienz und den Komfort bieten, die den Bürgern das Leben erleichtern.

Auf der Sicherheits-Fachmesse Milipol in Paris wird IDEMIA seine Spitzentechnologien in drei Bereichen präsentieren, so dass die Besucher die ganze Zukunft der Sicherheit kennenlernen können.

Sicherung von Großveranstaltungen

Im Zuge seiner 40-jährigen intensiven Beziehungen zu den weltweit führenden Strafverfolgungsbehörden und Regierungen konnte IDEMIA ein tiefes Verständnis für die Prozesse und Verfahren entwickeln, die zur Gewährleistung der Sicherheit bei Großveranstaltungen. Das Unternehmen bietet nicht nur die innovativsten biometrischen Technologien an es gewährleistet auch die Interoperabilität der Systeme und damit einen reibungslosen und effizienten Ablauf von Veranstaltungen.

Die innovativen und intelligenten Systeme von IDEMIA nutzen hochpräzise Algorithmen, die in ihrem Video- und Informationsanalyse integriert sind, und tragen entscheidend zum Schutz von Großereignissen, kritischen Gebäuden und Infrastrukturen wie Einkaufszentren, Krankenhäusern und Flughäfen bei. Das Lösungsspektrum von IDEMIA unterstützt Veranstalter bei der Prävention von Straftaten, indem es Personen oder Objekte von Interesse identifiziert und bei Eintreten eines Vorfalls schneller Untersuchungen durchführt.

Grenzsicherung

Reisende können die Grenzen eines Landes auf dem See-, Luft- oder Landweg überschreiten, und die Regierungen müssen sicherstellen, dass jede Grenze gesichert ist. Dabei sind sie mit widersprüchlichen Zielen konfrontiert: Sicherung der Grenzen bei gleichzeitiger Erleichterung eines zunehmenden Zustroms von Reisenden, die diese überschreiten. Die interoperable und vollständig skalierbare Produkt- und Dienstleistungspalette von IDEMIA unterstützt Regierungen beim Aufbau von Grenzkontrolllösungen, die am besten auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die Kombination von API/PNR-Datensätzen mit der Multibiometrie (Fingerabdruck, Gesicht und Iris) eines Reisenden macht den Grenzübertrittsprozess nahezu narrensicher. Hier hat das Unternehmen eine umfassende Lösung zur Erfassung und Risikobewertung von Reisenden entwickelt, die den Grenzsicherungsprozess in Übereinstimmung mit den Vorschriften und unter Wahrung der Privatsphäre verbessert.

Sicherung der Gemeinschaft

Die Verbrechensprävention ist die entscheidende Basis für die Gewährleistung der Sicherheit von Bürgern und Städten.In Zeiten möglicher Unsicherheit ist die Einschätzung des Bedrohungsgrades von Einzelpersonen entscheidend, um Angriffe zu verhindern. Daher benötigen die Strafverfolgungsbehörden die richtigen Instrumente, die den Entscheidungsprozess über die Frage, ob sie handeln sollen oder nicht, beschleunigen können. Ein wichtiger Schritt zur Bewältigung dieser Herausforderung in Bezug auf Zeit und Ressourcen ist es, den Beamten moderne mobile Werkzeuge und Ausrüstungen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, die Identifizierung direkt vor Ort durchzuführen. IDEMIA hat eine App für mobile Geräte entwickelt, die einen Verdächtigen mit der Kamera eines Mobiltelefons identifizieren kann, indem sie seine Fingerabdrücke oder sein Gesicht automatisch mit einer zentralen Datenbank abgleicht. Die Nutzung weiterer biometrischer Lösungen auf Smartphones erspart den Polizeikräften wertvolle Zeit und Mühe.

"Biometrische Technologien tragen maßgeblich dazu bei, die heutigen Herausforderungen im Bereich der Sicherheit zu bewältigen und die Art und Weise zu verbessern, auf die wir in unseren Städten künftig sicher leben können. Sie machen es in der Tat möglich, dass sich die von den Behörden geforderte hohe Genauigkeit und der von den Bürgern in einer digitalen Welt gewünschte Komfort ideal ergänzen. Mit hochsicheren und nicht-intrusiven Lösungen unterstützen wir Behörden auf der ganzen Welt bei der Schaffung sichererer Orte zum Leben", sagte Philippe BARREAU, Executive Vice President der Sparte Public Security Identity Activities von IDEMIA.

Die IDEMIA-Innovationen auf dem Messestand:

IDEMIA Traveler Analytics Suite: Intelligente Analysen für Ihre Grenzsicherungsstrategien

Video- und Informationsanalyse: Unser Angebot unterstützt Sicherheitsbeauftragte bei der Identifizierung und Beobachtung von Personen oder Objekten von Interesse

Intuitive taktische Steuerungs- und Befehlssoftware mit integrierter Videoanalyseplattform, auf der die Bediener sofort auf einen Alarm reagieren können

Mobile Biometric Check, eine App zum Durchführen biometrischer Kontrollen vor Ort per Smartphone

MBIS (Multi Biometric Identification System), das innovative automatisierte biometrische Identifikationssystem, mit dem der wachsende Bedarf an Echtzeit-Identifikation von Verdächtigen und Kriminellen gedeckt werden kann

MESTAfusion, ein Tool für die Erkennung und Ahndung verschiedener Arten von Verkehrsverstößen zur Verbesserung der Sicherheit und des respektvollen Verhaltens auf den Straßen

MESTAcontrol, die Backoffice-Lösung für intelligente Transportsysteme zur Erfassung und Verarbeitung von Daten aus Verkehrsleitsystemen für die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr

