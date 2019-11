London (ots/PRNewswire) - Oppenheimer, eine führende globale Investmentbank, ist erfreut, die Berufung von Ian Mackichan und Rune Madsen in den Funktionen als Managing Directors in der Wertpapierabteilung für die Region EMEA bekannt geben zu können. Beide werden Max Lami unterstellt sein, dem Chief Executive der Region EMEA. Ian Mackichan wird die Verkaufsbemühungen im Bereich institutioneller Beteiligungen in Großbritannien leiten. Rune Madsen wird eine Abteilung für den Cross-Asset-Vertrieb gründen und dem vorhandenen Produktpaket des Unternehmens systematische Strategien hinzufügen.Vor seinem Beitritt bei Oppenheimer war Ian Mackichan bei Cowen & Co und Credit Suisse tätig; Rune Madsen wirkte bei Morgan Stanley, Citigroup und Runestone Capital."Wir sind erfreut, unserem Bereich für institutionelle Klienten diese neuen Kapazitäten hinzuzufügen, da wir im Vertrieb weiterhin Kundendienst mit enger Zusammenarbeit bieten möchten", sagte Max Lami.Ian Mackichan setzte hinzu: "Ich bin erfreut, Mitglied des Teams zu werden und die Präsenz der führenden Rechercheplattform für institutionelle Klienten in Europa zu steigern." Rune Madsen sagte dazu: "Oppenheimer beizutreten und zusätzliches Produktangebot bei ausgeprägter Kultur und Kundenbeziehungen hinzuzufügen, ist eine tolle Sache."Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung konstituieren ggf. Prognosen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen bringen eine Anzahl von Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren mit sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von ihnen abweichen, wie in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission dargelegt.Informationen zu Oppenheimer Europe Ltd.Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) ist eine Tochtergesellschaft von Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY) Inc. Mit über 3.400 Mitarbeitern und mehr als 90 Büros weltweit ist Oppenheimer eine weltweite Universal-Investmentbank, die sich auf Wachstumssektoren und erstklassige, mittelgroße Unternehmen fokussiert, sowie ein Vermögensverwalter. Bei Oppenheimer Europe berät ein integriertes Team Institutionen, Family Offices und Unternehmen im Vereinigten Königreich, in Europa und im Nahen Osten zu den Bereichen Equity, festverzinsliche Anlagen und Corporate Finance. Weitere Informationen über Oppenheimer erhalten Sie unter www.oppenheimer.com.Pressekontakt:Alex Gambaleagambale@hotpaperlantern.comOriginal-Content von: Oppenheimer Europe Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130422/4444488