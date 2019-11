Uneinheitlich haben sich Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag präsentiert. In einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld fehlte es an stärkeren Marktimpulsen. Der Moskauer RTS-Index stieg um 0,60 Prozent auf 1451,64 Punkte.

In Prag kletterte der PX um 0,14 Prozent auf 1079,73 Punkte aufwärts. Die Aktien von Erste Group (plus 0,46 Prozent) und Komercni Banka (plus 0,45 Prozent) zeigten sich etwas stärker als der Gesamtmarkt, während sich die Titel von Moneta (plus 0,13 Prozent) und Vienna Insurance Group (plus 0,08 Prozent) marktkonform entwickelten. Ein Kursplus von 1,69 Prozent verzeichneten die Titel von Philip Morris CR. Ans untere Ende der Kurstafel rutschten die Anteilscheine von PFNonwovens mit einem Abschlag von 1,38 Prozent. Schwach zeigten sich außerdem Stock Spirits (minus 0,98 Prozent), O2 C.R. (minus 0,88 Prozent) und Avast (minus 0,76 Prozent).

Der ungarische Bux fiel um 0,57 Prozent auf 43 618,78 Einheiten. Auf Unternehmensseite blieb es weitgehend ruhig. Bei den Einzelwerten zeigten sich unter den Index-Schwergewichten vor allem Mol (minus 1,05 Prozent) und OTP Bank (minus 0,78 Prozent) schwach. Leicht im Minus notierten die Titel des Pharmakonzerns Gedeon Richter mit einem Abschlag von 0,26 Prozent. Für die Aktien der MTelekom endete der Handelstag mit einem Plus von 0,23 Prozent.

Der Wig-30 in Warschau verlor 0,87 Prozent auf 2509,43 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,69 Prozent auf 58 447,30 Zähler. Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien der Alior Bank mit einem Plus von 2,40 Prozent an die Spitze des WIG-30. Jeweils um knapp ein Prozent legten die Titel des Koksproduzenten JSW (plus 0,98 Prozent) und die Papiere des Chemiekonzerns Azoty (plus 0,94 Prozent) zu. Schwach zeigten sich dagegen die Titel der Modekette LPP mit einem Minus von 1,04 Prozent. Noch stärker unter Druck stand die Ölaktie PKN Orlen mit minus 4 Prozent. Die Titel von PGNiG verloren 2 Prozent./dkm/APA/edh/he

