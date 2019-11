Werbetreibende können künftig bis zu drei Minuten lange Videos in Snapchat-Inhalten buchen. Diese sind als Mid Rolls konzipiert, unterbrechen also das laufende Video. Werbevideos als Mid Roll sind aus Plattformsicht das erfolgreichste Videoformat am Markt. Das liegt daran, dass sie mitten im laufenden Video eingeblendet werden und nach einer kurzen Frist zu Beginn nicht mehr unterbrochen werden können. Drei Minuten statt sechs Sekunden: Mid Rolls werden nerviger Snapchat will seinen Werbetreibenden nun erlauben, diese Mid Rolls auf bis zu drei Minuten ...

