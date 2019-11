Die Daily Podcasts basieren auf dem individuellen Streaming-Verhalten. Mit den Empfehlungen will Spotify die Podcast-Community an sich binden. Ein paar Wochen nach dem Daily Drive startet Spotify die Daily Podcasts. In der neuen Playlist sollen Nutzer sowohl ihre bereits abonnierten Favoriten als auch neue Empfehlungen finden, wie Spotify mitteilt. Bei allen Nutzern, die innerhalb der letzten 90 Tage mindestens vier Podcasts gehört haben, erscheint die personalisierte Playlist ab sofort unter "Deine Top Podcasts". Die Funktion ist für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...