DAX kann Gewinne nicht verteidigen, Airbus beschert MTU Kursauftrieb

Nachdem der DAX in den zurückliegenden Handelstagen nur seitwärts lief, erlebte das Barometer am heutigen Dienstag eine regelrechte Achterbahnfahrt. Zunächst kletterten die Kurse deutlich nach oben, so dass mit 13.374 Punkten der höchste Kursstand seit Januar 2018 markiert wurde. Zum Handelsende hin gab der DAX diese Kursgewinne jedoch wieder ab und schloss mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent.

Das war heute los. Ein Grund für den zeitweise kräftigen Kursanstieg könnte die neue Hoffnung auf eine baldige Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China gewesen sein. So hatte gestern Abend die US-Regierung den heimischen Unternehmen bei Geschäften mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei eine weitere Schonfrist eingeräumt.

Am Nachmittag war von der anfänglichen Euphorie jedoch nichts mehr zu spüren. Für den Stimmungsumschwung hatte unter anderem die Wall Street gesorgt. Zwar konnten die US-Märkte zu Beginn des Handels mit neuen Rekordständen aufwarten, enttäuschend aufgenommene Zahlen der Baumarktkette Home Depot und des Einzelhändlers Kohl's drückten jedoch die Stimmung.

