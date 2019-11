Shanghai (ots/PRNewswire) - In die Laster wurden Quectel C-V2X-Module AG15 (https://www.quectel.com/product/ag15.htm) verbaut. Sie unterstützen die Erkennung und Kommunikation mit Fahrweganlagen wie Toren und Ampeln und leisten einen großen Beitrag zur Fahrsicherheit und Effizienz.Laut McKinsey and Company (https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-and-logistics/our-insights/the-future-of-automated-ports) ist der automatisierte Hafenbetrieb nachweislich sicherer, kosteneffektiver und effizienter als der konventionelle Hafenbetrieb. Im Vergleich zu anderen Sektoren schreitet die Automatisierung aber nur langsam voran. Das liegt unter anderem an den hohen Investitionskosten in Verbindung mit der Automatisierung und Schwierigkeiten beim Aufrechterhalten effizienter Betriebsabläufe.Mit dem Einzug von 5G bietet sich Hafenbetreibern laut dem Bericht eine einmalige Chance, die Automatisierung in Angriff zu nehmen und die Kosten um 25-55 % zu reduzieren und die Produktivität um 10-35 % zu steigern.Bei der Investition in Automatisierung bieten Module wie das Quectel C-V2X-Portfolio noch höhere Kosteneffektivität und Flexibilität, da sie je nach Anforderungen der Fahrzeughersteller oder Hafenbehörde wunschgerecht installiert werden können.Über 30 Kunden aus dem Automobilsektor haben Quectels AG520R-Modul mit integrierter LTE+C-V2X-Technologie zum Bestandteil ihres Produktdesigns gemacht. Das 5G+C-V2X-Modul AG550Q befindet sich derzeit in Entwicklung. Es bietet hardware- und softwareseitige Kompatibilität mit AG520R, um eine reibungslose Umstellung von LTE auf 5G zu gewährleisten. Die Zukunft der Automatisierung ist damit in greifbare Nähe gerückt.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.quectel.com/infocenter/news/580.htm (https://www.quectel.com/infocenter/news/580.htm)Informationen zu QuectelQuectel Wireless Solutions ist der weltweit führende Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen und verfügt über ein breites Produktportfolio, das die meisten aktuellen Drahtlostechnologien wie 5G, LTE/LTE-A, C-V2X, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS abdeckt. Produkte von Quectel werden im großen Rahmen in IoT/M2M-Szenarien eingesetzt, beispielsweise in den Bereichen intelligente Zahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart Citys, Sicherheit, Wireless Gateways, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung. Besuchen Sie Quectels Website (http://www.quectel.com/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/) -, Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless/) - und Twitter (https://twitter.com/Quectel_IoT) -Seiten.Pressekontakt:Ashley Liumedia@quectel.com+86-551-6586 9386*8016Original-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132686/4444514