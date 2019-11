Taylors, South Carolina (ots/PRNewswire) - Ulterion®-Beschichtungen von Jain Chem, Ltd. von Taylors, South Carolina ist stolz darauf, seine komplette Palette an hochgradig nachhaltigen, PFAS-freien, öl- und fettbeständigen (OGR)-Beschichtungen für Lebensmittelverpackungen und Backanwendungen vorzustellen. Die OGR-Beschichtungen von Ulterion werden durch Umwandlung von Kunststoffabfällen und natürlich vorkommenden Inhaltsstoffen in eine plastikfreie Beschichtung hergestellt, die keine PFOA-, PFOS-, Styrol-, Silikon-, PE-, Chrom- oder GMO-Bestandteile enthält.Ulterion® nachhaltige OGR-Beschichtungen bieten ausgezeichneten Schutz für Pommes-Frites-Schalen, Hamburger Clamshell-Container, Sandwich-Verpackungen, Bäckereischachteln, Pizza- und Backbleche, Metzgerpapier, Tierfutterverpackungen und ähnliche Endanwendungen.Ulterion® nachhaltige OGR-Beschichtungen können auf der Papiermaschine, außerhalb der Papiermaschine durch Leimpresse oder durch Flexo-, Stangen, Vorhang- oder Klingenbeschichtung aufgebracht werden. Ulterion® nachhaltige OGR-Beschichtungen bieten eine hervorragende Öl- und Fettbeständigkeit und eine nahezu vollständige Penetration. Ulterion® OGR-Beschichtungen zeichnen sich neben der Öl- und Fettbeständigkeit durch hervorragende Trenneigenschaften aus."Ulterion® OGR-beschichtete Papierverpackungen sind kostenneutral gegenüber PFAS, 100 % repulpierbar, 100 % recycelbar und beeinträchtigen die Kompostierbarkeit nicht. Außerdem sind alle Ulterion® nachhaltigen OGR-Beschichtungen FDA-zugelassen, BfR-gelistet, Proposition-65-konform und kunststofffrei gemäß Richtlinie (EU) 2019/904", sagt Jain Chem Sales Manager Gil Sherman. "Das ist eine Win-Win-Win-Win-Situation für Markeninhaber, Konsumenten und die Umwelt.""Wir freuen uns sehr, unseren Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft mit der Einführung von Ulterion® nachhaltigen OGR-Beschichtungen ausbauen zu können", sagte Jain Chem CEO Manoj Jain. "Durch die Eliminierung von Styrolacrylaten aus unseren Rezepturen ermöglichen Ulterion®-Beschichtungen unseren Kunden und Marken, die Kennzeichnungsanforderungen für Prop 65 zu umgehen."Papier- und Kartonverpackungen, die mit Ulterion® nachhaltigen OGR-Beschichtungen beschichtet sind, sind ab sofort in den großen Papierfabriken und Verarbeitern in ganz Nordamerika und sehr bald auch in Europa erhältlich.Informationen zu Jain Chem, Ltd.Jain Chem Ltd. wurde 1977 gegründet und spezialisiert sich aufindividuelle und einzigartige chemische Lösungen für Kunden einerReihe weiterverarbeitender Branchen, darunter Papier, Verpackungenund Textilien. Jain Chem konzentriert sich darauf, umweltfreundlicheund nachhaltige Produkte zu entwickeln. Wir liefern mit unserenProdukten Leistung, Mehrwert und Konkurrenzvorteile, mit denen unsereKunden sich auf den globalen Märkten im Wettbewerb abheben können.Jain Chem hält die höchsten Standards bei Qualität, Sicherheit undUmwelt ein. Unsere Produktionseinrichtung ist gemäß ISO 9001:2015zertifiziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Ulterion.com.Kontaktpersonen: Mark Jones, SalesManager, Jain Chem,Ltd., (770) 807-9396,Mark.Jones@JainChem.com (file://10.86.178.63/Users/andrew.scharf.CORP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4O9D5741/Mark.Jones@JainChem.com)Gil Sherman, SalesManager, Jain Chem,Ltd., (864) 323-6993,Gil.Sherman@JainChem.com (file://10.86.178.63/Users/andrew.scharf.CORP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4O9D5741/Gil.Sherman@JainChem.com) Logo - https://mma.prnewswire.com/media/927859/Ulterion_Logo.jpgOriginal-Content von: Jain Chem, Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135121/4444516