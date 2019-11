Bielefeld (ots) - Gerade hat man sein Kind in die Grundschule gebracht, steht es wenige Stunden später schon wieder vor der Haustür. Junge Schüler haben häufig noch nicht lange Unterricht, was das Ausüben eines Jobs für die Eltern oft sehr erschwert. Gerade deshalb ist ein Anspruch auf die Ganztagsbetreuung von Grundschülern schon lange überfällig. Doch das geht nicht von jetzt auf gleich, denn viele Grundschulen arbeiten schon jetzt am Limit. Die Zahl der Grundschullehrer reicht oft nicht einmal aus, um den normalen Unterricht abdecken zu können. Wie soll es da genug pädagogisches Personal für eine Ganztagsbetreuung geben? Darüber hinaus wären viele Schulen froh, Geld für notwendige Sanierungen am Gebäude zu erhalten. An den Luxus einer großen Küche mit Speiseräumen ist da überhaupt nicht zu denken. Die vom Bundeskabinett beschlossenen zwei Milliarden Euro reichen nicht aus, wenn sie den Bedürfnissen der Schüler, Schulen und Lehrer in ganz Deutschland gerecht werden möchten. Es muss also noch viel passieren, damit die Bildungschancen der Schüler verbessert werden. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist gemacht, viele weitere müssen nun zur Realisierung folgen.



