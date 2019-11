Größter Gewinner an der US-Technologiebörse NASDAQ ist heute - mit mehr als +100% - das Papier des US-amerikanischen Biotechunternehmen Myovant Sciences (WKN: A2DFYA). Dies dürfte dafür sorgen, dass auch in der Schweiz heute die Sektkorken knallen.

Denn an Myovant Sciences hält auch das Schweizer Biotech-Investmentunternehmen BB Biotech eine Position, wenngleich noch eine kleine. Getreu ihrer neuen Devise haben die Schweizer ja in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Positionen in Altstars wie Celgene (wird derzeit ja vom Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb übernommen und fliegt deshalb noch im Laufe dieser Woche aus dem S&P 500!) und Gilead Sciences reduziert und im Gegenzug versucht neue Stars zu finden.

Großer Umbau im Portfolio von BB Biotech

So befinden sich inzwischen mit Kezar Life Sciences, Cidara Therapeutics, G1 Therapeutics, Arvinas, Intra-Cellular Therapies, Scholar Rock, Homology Medicines, Wave Life Sciences, Sangamo Therapeutics, CRISPR Therapeutics, Akcea Therapeutics, Audentes Therapeutics, Voyager Therapeutics, Exelixis, Macrogenics, Alder Biopharmaceuticals, Myokardia, Moderna Therapeutics, ArgenX, Agios Pharmaceuticals, Halozyme Therapeutics, Esperion Therapeutics, Alnylam Pharmaceuticals sowie eben auch Myovant Sciences zahlreiche neue, heiße Aktien im Portfolio von BB Biotech.

Allerdings wird es, das gehört auch zur Wahrheit, wohl erst einmal nur ein Gläschen Sekt sein, dass sich die Schweizer gönnen können und werden. Denn leider ist die Gewichtung von Myovant Sciences mit "nur" 0,8% am Gesamtportfolio noch recht gering. Andererseits war das vor einigen Jahren bei den späteren Stars Celgene und Gilead Sciences auch nicht anders. Denn die Schweizer sind dafür bekannt ihre Positionen in Verliereraktien konsequent ab- sowie in Gewinneraktien genauso konsequent sukzessive auszubauen.

Lassen Sie uns nun aber gemeinsam anschauen, ob der Kurssprung bei Myovant Sciences heute gerechtfertigt ist oder nicht - und ob Myovant Sciences somit längerfristig eine Gewinneraktie sein beziehungsweise werden kann!

Ergebnisse der klinischen Phase 3-Studie HERO

Bevor ich gleich zu den Fundamentaldaten komme, lassen Sie mich kurz auf den Grund des heutigen Kursfeuerwerks eingehen. Dieser liegt nämlich im positiven Abschluss einer klinischen Phase 3-Studie unter dem Namen HERO mit dem Medikamenten-Kandidaten Relugolix, der später bei Männern mit androgensensitivem fortgeschrittenem Prostatakrebs zum Einsatz kommen soll. Im Rahmen dieser Studie wurde Relugolix dabei gegen das aktuelle Standardtherapeutikum Leuprolidacetat getestet.

Dabei konnte Relugolix seinen Wirksamkeitsendpunkt klar erreicht. So gelang es bei 96,7% der Männer, die Relugolix ...

Den vollständigen Artikel lesen ...