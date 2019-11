Kein Halten mehr kennt in den vergangenen zwei Tagen die Aktie des US-amerikanischen Biotechunternehmens Karuna Therapeutics (WKN: A2PM5N).

So hat sich der "Biotech Hotstock" in nur zwei Tagen etwa versiebenfacht. Dafür gibt es natürlich auch einen guten Grund. So konnte die Gesellschaft kürzlich hervorragende Daten aus ihrer klinischen Phase 2-Studie mit dem Medikamenten-Kandidaten KarXT präsentieren. Bei KarXT handelt es sich um ein Medikament, dass nach der entsprechenden FDA-Zulassung gegen Schizophrenie eingesetzt werden soll.

Nicht das erste Mal Kurskapriolen in diesem Bereich!

Bereits in der Vergangenheit gab es gerade im Bereich der Forschung an Medikamenten gegen Schizophrenie solch spektakulären Kurssprünge. So hatte beispielsweise das US-amerikanische Biotechunternehmen Vanda Pharmaceuticals seinerzeit ein entsprechendes Medikament entwickelt und einen Zulassungsantrag bei der FDA gestellt. Ein Expertengremium der FDA empfahl der Behörde dann jedoch diese Marktzulassung zu verwehren, woraufhin die Aktie abstürzte.

Wenige Wochen später ließ die FDA das Medikament dann jedoch, entgegen der Empfehlung ihres Expertengremiums, doch zu. So konnte sich die Aktie damals aus dem Stand vervielfachen. Leider bröckelten die Kurse im Laufe der Zeit jedoch wieder ab. Auf dem aktuellen Kursniveau um 15 US-Dollar jedoch könnte die Aktie nun langsam wieder interessant werden. Aber das müsste ich in einem anderen Artikel separat analysieren, denn hier soll es ja um Karuna Therapeutics gehen.

Fundamentale Bewertung der Aktie

Schauen wir uns also an dieser Stelle gemeinsam in aller Ruhe an, ob die Kursexzesse zuletzt gerechtfertigt waren. Nach der Kursrally der vergangenen beiden Tage jedenfalls liegt der Börsenwert des Unternehmens inzwischen bei sage und schreibe rund 2,9 Mrd. US-Dollar (in der Spitze waren es sogar schon über drei Milliarden US-Dollar!). Demgegenüber stand zuletzt sowohl 2017 als auch 2018 ein Jahresumsatz von Null, wobei 2017 ein Nettoverlust in Höhe von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...