Der italienische Infrastruktur-Konzern Atlantia will sich zunächst doch nicht an der Rettung Alitalias beteiligen. Die Bedingungen dafür seien gegenwärtig nicht gegeben, erklärte das von der Benetton-Familie kontrollierte Unternehmen am Dienstag. Man stehe jedoch weiter für die Suche nach einem Partner aus der Flugbranche zur Verfügung.

