FRANKFURT (Dow Jones)--Der Infrastrukturkonzern Atlantia will sich zunächst nicht an einer Rettung der angeschlagenen Fluggesellschaft Alitalia beteiligen. Angesichts mangelnder Fortschritte seien die Bedingungen für ein Gebot zusammen mit Partnern aktuell nicht gegeben, teilte der italienische Konzern mit. Grundsätzlich sei man aber weiter bereit, die Suche nach einem Partner aus der Luftfahrtbranche für Alitalia zu unterstützen, so die von der Benetton-Familie kontrollierte Atlantia SpA.

Für die insolvente Fluglinie läuft Donnerstag die Deadline ab, um neue Investoren zu finden. Die staatliche italienische Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato und Atlantia hatten zuletzt ihre Bereitschaft erklärt, unter bestimmten Bedingungen ein bindendes Übernahmeangebot vorzulegen. Sie hatten auch mit Delta Air Lines über einen Einstieg bei Alitalia gesprochen. Auch die Deutsche Lufthansa, die sich im vergangenen Jahr vergeblich darum bemüht hatte, Teile des Carriers zu erwerben, gilt als Interessent.

Die seit vielen Jahren verlustträchtige Alitalia hält den Flugbetrieb seit ihrer Insolvenz 2017 mit staatlichen Krediten aufrecht. Die im August gescheiterte Regierung in Rom hatte mit einer staatlichen Lösung für die Fluggesellschaft geliebäugelt, die davor amtierende Regierung wollte sie verkaufen.

November 20, 2019 01:01 ET (06:01 GMT)

