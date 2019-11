Die UAS-Nutzlast-Linie der nächsten Generation bietet leistungsstarke, multisensorische Fähigkeiten für ISR-, Ereignisüberwachungs-, Such- und Rettungseinsätze sowie Einsätze zum Schutz von Streitkräften

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) kündigte heute die FLIR StormCaster-Familie unbemannter Luftsysteme (UAS) für ihre SkyRanger R70- und R80D-SkyRaider-Flugzeugzellen an. Die neue Produktlinie startet mit zwei Multisensor-Produkten StormCaster-T, das stufenloses Zoomen und Bildgebung im langwelligen Infrarotbereich (LWIR) erlaubt, und StormCaster-L, das Bildgebung unter extrem lichtarmen Bedingungen, Nachführung und Kartierung ermöglicht.

With two new products, FLIR Systems introduced its StormCaster family of next-generation drone payloads for its SkyRanger R70 and R80D SkyRaider airframes. The new StormCaster-T features a FLIR Boson thermal camera, which delivers sharp, clear images day or night at maximum range for object detection, recognition, and target acquisition. (Photo: Business Wire)