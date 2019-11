Seit die US-Aktienindizes ein Allzeithoch nach dem anderen erklimmen, schaut im Steigflug kaum noch jemand nach unten. So scheint es zumindest, wenn man den VIX, den Volatilitätsindex für Optionen auf den S&P 500 Index betrachtet.Dieser Index misst die erwartete Schwankungsintensität von Indexoptionen auf den S&P 500 für die nächsten 30 Tage, weshalb er als Anhaltspunkt für die zukünftige Aktienmarktvolatilität dienen. Damit drückt er die Bereitschaft der Investoren aus, Absicherung gegen fallende Indexkurse zu bezahlen.Der durchschnittliche Wert der letzten Jahrzehnte liegt bei rund 20. Aktuell notiert der VIX mit 12,86 fast 40 % unter seinem Durchschnitt. Wie häufig und wie lange dies in den letzten knapp 30 Jahren der Fall war kann man auf untenstehender Grafik nachvollziehen. Die Sorglosigkeit, die sich in dem derzeit niedrigen VIX-Index widerspiegelt, war also historisch nie von langer Dauer. Die gelbe Fläche zeigt dabei die Werte, die in dieser Zeit auf oder unter dem aktuellen Wert lagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...