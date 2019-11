Lithium-Ionen-Akkus sind in der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, sie betreiben mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablets und Laptops, aber vor allem auch Elektroautos. Doch Forschungen haben ergeben, dass Hanf-Batterien eine effizientere Alternative darstellen könnten.Hanf als Substitut für LithiumIm Wettrennen gegen die globale Erderwärmung und fortlaufende Umweltbelastungen gewinnen nachhaltige Energien in der Industrie fortlaufend an Bedeutung. Die Autoindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...