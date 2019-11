"Darmstädter Echo" zu Windkraft:

"Für die nach wie vor gültige Merkelsche Energiewende und somit auch für den Klimaschutz sind die Rotor-Giganten deutlich wichtiger als Solarzellen. Und trotzdem passieren in diesem Land gerade Dinge parallel, die man nur schwer fassen kann. Die uns als Schlüsselbranche noch tragende Autoindustrie wird - auch selbst verschuldet - zum Feindbild und soll den Weg ins Elektrozeitalter finden. Ein Experiment mit höchst ungewissem Ausgang, bei dem man eines aber ganz sicher weiß: Um es an ein gutes Ende zu bringen, braucht man Strom. Viel Strom, und zwar sauberen. Trotzdem stehen mittlerweile in der Windindustrie schon mehr zukunftsträchtige Jobs auf dem Spiel, als bei der Braunkohle überhaupt noch vorhanden sind."/al/DP/nas

AXC0006 2019-11-20/05:35