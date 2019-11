Medienberichten zufolge (Handelsblatt) gibt es wieder Ungereimtheiten mit der Singapur-Jahresbilanz aus 2017. Demnach soll Ernst & Young aufgrund gravierender Probleme bei der Rechnungslegung sein Testat für die Richtigkeit der Bilanz verweigert haben, die Finanzaufsicht CAD hält wichtige Dokumente zur weiteren Prüfung zurück.

Die Aktien brachinfolge dessen wie erwähnt nachbörslich um 9,7 Prozent auf einen Wert von 110,50 Euro ein. Damit dürfte die vorausgegangene Erholungsbewegung seit Anfang Oktober ein jedes Ende gefunden haben und die runde Zielmarke von 100,00 Euro direkt in den Fokus der Verkäufer rücken. Die Verlockung rasches Geld durch ein Short-Investment zu machen ist natürlich groß, allerdings müssten Anleger auch mit der zu erwartenden Volatilität in dem Wertpapier von Wirecard klarkommen. Jeder Handelsansatz an dieser Stelle ist rein spekulativ und birgt außerordentlich ...

