Kursgewinne von über 100 % in den letzten Wochen/Monaten sind Anlass zum Kasse machen. Hapag LLoyd schaffte über 250 % in sechs Monaten, Varta bis 700 % je nach Ausgangslage und Qiagen gleich mal 120 % in drei Wochen u.s.w.. Diese schönen Gewinne sind nicht falsch, aber überzogen. Technische Korrekturen sind unausweichlich. Überprüfen Sie Ihre Positionen dieser Art um Kasse zu machen!



