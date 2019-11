FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTVO1 XFRA GB00BN3ZZ526 VOLUTION GROUP LS -,01 0.039 EURS9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.103 EUR5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01 0.271 EURTKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.253 EURMMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.300 EURPJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.339 EURODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.023 EURHSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.698 EURHCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EURHS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.181 EURHWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.289 EURG9N XFRA US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10 1.971 EUREFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.352 EUROGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.578 EURCFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.307 EURLTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.271 EURR2WA XFRA US0885792061 BEXIMCO PHARMA.GDR REGS 1 0.016 EURWR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.776 EURADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.099 EURCVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.451 EURKOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. 0.028 EURNWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV. 0.043 EUR4C9 XFRA GB00B2863827 CVS GROUP PLC LS -,002 0.064 EURPOH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.451 EURTLY XFRA GB0008754136 TATE + LYLE LS-,25 0.103 EURITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.841 EUR4RE XFRA ES0173358039 RENTA 4 BANCO EO -,45 0.200 EURUK2 XFRA CNE100000171 SHANDONG WEIGAO H YC-,10 0.007 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.077 EURMGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.330 EURLNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.082 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.109 EUR1OD XFRA CA45075E1043 IA FINANCIAL CORP. INC. 0.308 EURG9KB XFRA GB00BF5H9P87 GREAT P.EST.LS-,152631578 0.055 EURJOHB XFRA BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 0.020 EUR