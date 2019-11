Cloud-Dienste sind schnell verfügbar und erleichtern Arbeitsprozesse im Unternehmen. Doch die Risiken bei der Anwendung nehmen zu. Was müssen Unternehmen beachten, wenn sie Cloud-Dienste nutzen? Cloud-Dienste ermöglichen seit Jahren, Software und Hardware flexibel zu nutzen. Unternehmen können beispielsweise ganze Kundendatenbanken im Rahmen des Enterprise-Resource-Plannings, also der Steuerung und Planung von Ressourcen, in die Cloud verlagern. Innovative Cloud-Anbieter bieten heute längst mehr als die klassischen Kategorien des Cloud-Computings an - wie zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...