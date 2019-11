20.11.2019 - Die Capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17) hat sich in ruhigen Fahrwassern in den ersten 9 Monaten des Jahres bewegt - allerdings mit stark sinkenden Gewinnen. Mit 74,6 Mio. Euro lagen die Umsatzerlöse nach IFRS zwar unter dem Vorjahreswert von 79,7 Mio. Euro, allerdings konnten die Netto-Umsatzerlöse nach Abzug von Provisionsanteilen Dritter mit 16,8 Mio. Euro nach knapp 16 Mio. Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht gesteigert werden. Aufgrund der planmäßig umgesetzten Investitionen in allen drei Segmenten liegen die Ergebnisse der capsensixx AG unter den Werten ...

