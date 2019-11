Das Analysehaus RBC hat Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Europäische Flughäfen hätten sich stärker auf die schneller wachsenden Billigflieger ausgerichtet, doch aus dem daraus resultierenden Rückenwind der vergangenen Jahre werde mit Blick auf 2020 anscheinend Gegenwind, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ausrichtung von Fraport auf Billigfluggesellschaften sei nicht mehr länger besonders vorteilhaft./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 20:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-11-20/08:22

ISIN: DE0005773303