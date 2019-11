Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Easyjet mit "Sell" und einem Kursziel von 1240 Pence in die Bewertung aufgenommen. Umweltpolitische Ziele der EU brächten zunehmend Gegenwind für die europäischen Luftfahrtbranche, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Easyjet und auch die Lufthansa stünden diesbezüglich vor Herausforderungen. Die britische Billigfluggesellschaft dürfte in den kommenden Jahren keinen freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) erwirtschaften, so dass die Dividende nicht abgedeckt sei./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-11-20/08:31

ISIN: GB00B7KR2P84