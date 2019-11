flatex Morning-news Öl (Brent): Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Januar-Kontrakt an der ICE notierte am Dienstag überwiegend mit Abgaben. Die derzeitige Ungewissheit in Sachen USA-China-Handelsdeal und ein offenbares Hinauszögern der Verhandlungen seitens der Chinesen, könnten dem US-Nachrichtensender CNBC zufolge eine Taktik Pekings sein, möglicherweise die Amtszeit von US-Präsident Trump aussitzen zu wollen. Diese Taktik könnte von Seiten Trumps umgekehrt auch jederzeit mit einer neuen Serie von Strafzöllen auf chinesische Produkte beantwortet werden. Dies würde zu abermals großen Sorgen für den internationalen Handel sorgen und somit auch Rohöl preislich in Bedrängnis bringen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch des 16. September 2019 bei 69,16 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 03. Oktober 2019 bei 55,55 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei 63,96/65,95 und 69,16 US-Dollar in Betracht. Die nächsten Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 60,75/58,76 und 55,55 US-Dollar.

flatex-select

Long: DE000MF7AC99 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jan20

Short: DE000MC3RZ94 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Jan20

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/