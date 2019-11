++ Die US-Indizes erlebten am Dienstag eine gemischte Sitzung: Dow Jones (-0,4%), S&P 500 (-0,1%) und NASDAQ (-0,2%). ++ ++ In Asien waren am Mittwoch überwiegend Rückgänge zu beobachten: Australischer ASX 200 (-1,3%), südkoreanischer KOSPI (-1,2%), japanischer Nikkei (-0,7%) und chinesischen Indizes (-0,4% bis -0,6%). ++ ++ Der US-Senat verabschiedete einstimmig ein Gesetz zur Unterstützung von Hongkonger Demonstranten. Peking kündigte an, sich zu revanchieren, sobald das Gesetz in Kraft tritt. ...

