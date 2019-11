Prime Standard

20.11.2019 - Die First Sensor AG (ISIN: DE0007201907) entwickelt im Auftrag eines europäischen Luftfahrtunternehmens ein Area View Kamerasystem für die Umfeldkontrolle von Helikoptern und Flugzeugen. Fünf Kameras ermöglichen die Rundumsicht in der Luft und erhöhen die Sicherheit bei Start und Landung. First Sensor erwartet nach der Serienfreigabe einen Umsatz in Millionenhöhe. "Kameras sind ein Wachstumstreiber für First Sensor. Als Experte für Photonics können wir entlang unserer Plattformstrategie das Knowhow aus Automotive-Anwendungen in die Luftfahrt übertragen und unsere Präsenz in diesem ...

