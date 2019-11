Atlantia will sich nicht an Alitalia-Rettung beteiligen capsensixx AG nach 9 Monaten 2019 weiter im Plan beim Umsatz und Ergebnis S&P prüft Herabstufung von Daimler -Rating Dermapharm treibt Unternehmenswachstum in Q3 weiter voran - bestätigt Prognose für GJ 2019 Große Schlichtung bei Lufthansa geplatzt - Vorerst keine Streiks Merck KGaA prüft Verkauf des Pigmentgeschäfts PEH Wertpapier AG:Stärker als erwarteter Anstieg der Nettoprovisionseinnahmen um 5,1% auf 21 Mio. Euro Prevent verklagt VW vor einem US Gericht auf 750 Mio USD Schadensersatz Unregelmäßigkeiten bei Wirecard: Prüfer bemängeln fehlende Unterlagen der Singapur-Tochter (HB) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt ....

