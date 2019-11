Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 34,80 auf 37,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marios Pastou passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Quartalsbericht an./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / 05:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A0HN5C6

AXC0083 2019-11-20/08:57