Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage nach Solaranlagen in China im vierten Quartal sei schwach, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2020 ist er aber positiver gestimmt./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 21:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-11-20/09:03

ISIN: DE000WCH8881