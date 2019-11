Der Börsen-Wecker vom 20.11.2019 mit den wichtigsten Ereignissen der letzen Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom DAX, Dow Jones und Nikkei 225. BörseHandelskonflikt ruft Risikoaversion hervor Die Unsicherheit rund um den US-chinesischen Handelskonflikt hat die Börsen wieder unter Kontrolle. weiterlesen PanoramaBusfahrer-Streik zieht sich weiter hin Auch am Mittwoch wird der Streik in Hessen fortgesetzt: In vielen Städten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...