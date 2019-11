Berlin (ots) - Auch Online-Betrüger nutzen den Black Friday für ihre Geschäfte. Dieser Beitrag klärt auf wie man sich vor Betrug im Internet schützen kann.- In keinem anderen europäischen Land gibt es mehr Online-Betrugals in Deutschland. - Die Schweiz landet auf dem weltweiten Online-Betrug Ranking, deram häufigsten attackierten Länder auf Platz 9 und Österreich belegtPlatz 14. - Die Anzahl an Phishing-Webseiten zum Daten- undIdentitätsdiebstahl sind im Zeitraum von September 2016 bis September2019 um 360 % gestiegen. Vor dem Start des diesjährigen Black Fridays haben sich die Experten für Online-Schnäppchen von Gutscheinsammler mit den Online Sicherheitsexperten von Avira zusammen getan, um zu untersuchen wie weit verbreitet Internetkriminalität in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist und, um aufzuklären wie man sich vor Betrug im Internet schützen kann.In den letzten Jahren hat sich der Black Friday, der jährlich im November stattfindet als der wohl bekannteste Schnäppchentag des Jahres etabliert. Auch dieses Jahr werden verschiedene Onlineshops am Black Friday exklusive Angebote anbieten, die man an keinem anderen Tag des Jahres so günstig erwerben kann. Aufgrund des boomenden Onlinehandels, steigt aber auch die Zahl der Online-Betrüger exponentiell.Deutschland liegt hinter den USA auf Platz zwei im Ranking der Länder mit den meisten Online-Betrugsversuchen. Also ist es nicht verwunderlich, dass jeder fünfte deutsche Internetnutzer das Einkaufen im Internet für riskant hält. Das zeigt der Sicherheitsindex 2019 vom Bündnis Deutschland sicher im Netz. Darin heißt es weiterhin, jeder zwölfte Nutzer (8,3 Prozent) habe im letzten Jahr einen betrügerischen Vorfall im Internet erlebt. Die Reichweite der Betroffenen zeigt, dass sich jeder Internetnutzer mit der Sicherheit im Internet auseinandersetzen sollte.Weitere Daten zu Internetkriminalität und Expertentipps, unter anderem von Dr. Michael Littger, dem Geschäftsführer von Deutschland sicher im Netz, zur Sicherheit im Netz finden sich unter https://www.gutscheinsammler.de/sicher-online-shoppen.Weitere spannende Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit Avira: In den letzten 3 Jahren gab es zwischen Black Friday und Weihnachten im Durchschnitt einen Anstieg von 60 % an Phishing-Webseiten. Dies lässt darauf schließen, dass das Jahresende der mit Abstand aktivste Zeitraum für Internetbetrüger ist. Auch im Sommer 2019 lässt sich im Vergleich zu den Vorjahren kein Rückgang an Phishing Webseiten feststellen. Daher war das vierte Quartal 2019 das aktivste Phishing-Quartal.Die meisten Phishing-Angriffe finden in den USA statt. Dort blockierte Avira im September 2019 fast 5 Millionen Phishing-Versuche.In Deutschland blockiert Avira im Monat bis zu 230.000 Phishing-Versuchen.Andere stark betroffene Länder sind Großbritannien, Italien, Frankreich und Irland mit jeweils 50.000 bis 100.000 Betrugsversuchen.Auch auf dem Smartphone können Betrüger sich Zugang zu persönlichen Daten verschaffen. Weltweit ist die Anzahl an schädlichen Apps stetig von etwa 375.000 auf 420.000 angestiegen.Über Gutscheinsammler:Die Webgears Group ist ein internationaler Dienstleistungs- und Technologieanbieter für große Verlagsgruppen, die ihre allgemeine Handelsbilanz verbessern möchten. Mit kundenspezifischen Lösungen für strategische Verlagspartner liegt der Fokus auf einer hochwertigen Benutzererfahrung in Kombination mit digitalen Deals und detaillierten Commerce-Inhalten. Die 2010 gegründete Firma Webgears GmbH bietet mit Gutscheinsammler.de ein kostenloses Gutscheinportal für zahlreiche Online-Shops. Mit Gutscheinsammler.de finden Nutzer immer einen passenden Rabatt zu ihrem Online-Shop und können so bares Geld sparen.Pressekontakt:Olga Vetitnevaolga@abcd.agency+49 170 2875420Original-Content von: Webgears Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138785/4444624