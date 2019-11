FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Verlauf weiter im Minus. Nach dem Intraday-Rücksetzer am Vortag ist der Dezember-Kontrakt für die Charttechniker der Commerzbank wieder in die alte Handelsspanne zurückgefallen. Dies spreche für eine kurzfristige Konsolidierungsausweitung. Damit könnte eine technische Eintrübung einhergehen, sollte der Kontrakt unter die Unterstützungszone bei 13.100 bis 13.130 Punkte rutschen.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 21 auf 13.178 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.203,5 und das Tagestief bei 13.150 Punkten. Umgesetzt wurden rund 5.500 Kontrakte.

November 20, 2019 02:35 ET (07:35 GMT)

