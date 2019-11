FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.11.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HRPK XFRA DE000A11QW68 7C SOLARPARKEN AG O.N.

CG3 XFRA US1510201049 CELGENE CORP. DL-,01

EXC XFRA LU0472835155 EXCEET GROUP SE RED. A

2MV1 XFRA SE0005992419 MAVSHACK AB