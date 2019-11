FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich am Mittwoch im Verlauf deutlicher von seiner Marke von 171 Prozent nach oben absetzen. Dies liegt an der leicht gestiegenen Risikoscheu der Investoren. Da wichtige Daten auf der Agenda fehlen, fokussieren sich die Anleihestrategen der DZ Bank auf die Reden von Zentralbankern. So werde der neue irische Notenbankchef Gabriel Makhlouf seine erste öffentliche Rede halten - interessant im Hinblick auf die geldpolitische Neigung im EZB-Rat. Weitere Reden stünden im Tagesverlauf von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn und EZB-Chefvolkswirt Philip Lane an.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 25 Ticks auf 171,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,3 Prozent und das Tagestief bei 170,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.519 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 134,43 Prozent.

